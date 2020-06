Sindaco Napoli: "Grati per l'impegno delle forze dell'ordine" Le parole di soddisfazione del primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli

"Esprimo l'apprezzamento - afferma il sindaco Vincenzo Napoli - per l'importante attività di controllo del territorio dispiegata nelle ultime ore dalle Forze del Ordine per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Particolarmente importanti sono i controlli delle forze dell'Ordine che hanno permesso di sanzionare esercenti impegnati nella vendita di alcolici fuori orario e dalla modalità consentite. Sono stati inoltre assicurati alla giustizia tre delinquenti dediti alla coltivazione e spaccio di droga ed a furti negli appartamenti .

Siamo grati alle forze dell'Ordine. In questi mesi di emergenza Coronavirus - conclude il primo cittadino - stanno dando un contributo fondamentale per garantire il controllo del territorio Svolgono le Forze dell'Ordine un'azione sinergica con Polizia Municipale e volontari della Protezione Civile per scongiurare una recrudescenza della pandemia ed accompagnare in sicurezza la ripresa di tutte le attività economiche sociali, economiche, commerciali"