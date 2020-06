Salerno, lavoratori sanità privata in presidio "14 anni senza contratto". Lavoratori e sindacato in piazza

Presidio dei lavorarori della sanità privata questa mattina in piazza Amendola. Un gruppo di più di dieci persone al grido "14 anni senza contratto" ai piedi della Prefettura di Salerno. Questa la manifestazione organizzata dalla Funzione pubblica Cgil, che si è svolta sotto la sede della Prefettura a Salerno.

Sindacati e lavoratori proclamano lo stati di agitazione per quella classe di lavoratori della sanità privata accreditata e delle Residenze sanitarie assistite che protestano per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale. La vicenda tocca da vicino circa 6mila lavoratori della provincia di Salerno. Il presidio è stato solo un'anticipazione di quella che sarà la manifestazione a carattere nazionale prevista per il 18 giugno.