Nuovo caso di Covid 19 a Sala Consilina Torna la paura nel Vallo di Diano

Ancora un caso di persona positiva al coronavirus nel Vallo di Diano. Una donna di Sala Consilina risulta infatti contagiata, sarebbe stata infettata da una familiare ora guarita.

Inoltre è risultata nuovamente positiva al coronavirus anche un'anziana ospite dell’istituto Juventus, precedentemente guarita, e ora ancora una volta positiva al tampone. Scattati di nuovo, nel comune ex zona rossa, isolamenti e quarantene e la ricostruzione dei contatti delle due donne per limitare in questo modo il diffondersi del contagio.