Primario accusato di abusi sessuali:"Evitare facili illazioni" “Abbia la possibilità di difendersi”

"Bisogna essere garantisti. Solidarietà all'uomo e al professionista, stimato primario all'ospedale di Salerno. Sono certo che saprà difendersi dalle accuse che gli muove la magistratura". Così Mario Polichetti, sindacalista della Fials Salerno, interviene sull'inchiesta che coinvolge un primario dell'Azienda Ruggi.

"Deve avere l'opportunità di difendersi nelle sedi competenti e non di subire un processo sommario sui social o sui media. Ecco perché chiedo a tutti di evitare facili illazioni sul professionista e su tutto il personale dell'Azienda ospedaliera di Salerno, sempre impeccabile e mai coinvolto in inchieste del genere. Anzi, invito il manager Vincenzo D'Amato a prendere provvedimenti per chiunque diffamerà il prestigio del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Di processi fuori le aule di tribunale ne abbiamo subiti già troppo".