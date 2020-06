Malore a Camerota per Laerte Pappalardo Il figlio di Adriano portato in ospedale a Vallo della Lucania

Laerte Pappalardo, figlio del noto cantante Adriano Pappalardo, ha avvertito un malore mentre si trovava a Marina di Camerota per le riprese di uno spot televisivo. Il 44enne si è sentito male in presenza del padre e di alcuni membri dello staff. Lo ha soccorso un'ambulanza del 118 che lo ha condotto all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.