Donatorinati: raccolta di sangue al Ruggi L'impegno della Polizia di Stato

Donare il sangue significa regalare un sorriso e salvare una vita. Un gesto di solidarietà che i donatori di sangue considerano un inno alla vita che non conosce soste. Una raccolta straordinaria di donazione di sangue è stata organizzata per oggi 12 giugno presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, per celebrare la giornata mondiale del Donatore di sangue, istituita nel 2004 dall’O.M.S.

All'iniziativa organizzata unitamente al primario del centro trasfusionale Ferdinando Auriemma ed alla Marika Bruno dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato, ha partecipato il Questore di Salerno Maurizio Ficarra ed il Presidente della Sezione di Salerno dell’Associazione Donatorinati della Polizia di Stato Vincenzo Battipaglia . Il World Blood Donor Day rappresenta l'occasione per ringraziare i milioni di donatori che consentono di raccogliere oltre 117 milioni di sacche di sangue ogni anno.

Quest'anno doveva celebrarsi proprio in Italia il “World Blood Donor Day” ma è stato doveroso rinviare le celebrazioni al prossimo anno. “In questi ultimi mesi abbiamo affrontato con forza e determinazione un nemico invisibile che ha travolto le nostre vite. – afferma il Presidente Nazionale Donatorinati Polizia di Stato Claudio Saltari – Non sappiamo cosa ci riservi il futuro, però nei momenti difficili riusciamo a dare il meglio di noi. La partecipazione del personale è stata straordinaria dimostrando la grande solidarietà perché Donare il sangue è vita, è altruismo ...perché non siamo solo la vita che viviamo ma soprattutto quella che doniamo”.