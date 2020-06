"Link Costiera": un biglietto unico per treni e traghetti Il nuovo servizio presentato alla stazione Marittima verso Cilento, Amalfi e Pompei

Un unico biglietto per collegare i punti più turistici con bus e traghetti. E' stato presentato questa mattina il nuvo servizio realizzato in collaborazione con Trenitalia e la Rebione Campania. Il servizio si chiama “Link Costiera”: treno, bus e traghetto, oppure treno più bus per il “Link Cilento”. Cioè con un unico biglietto il turista che arriverà in treno potrà raggiungere la località turistica scelta arrivandoci poi via mare. Alla presentazione era atteso anche il presidente Vincenzo De Luca ma per impegni improrogabili non è riuscito ad essere presente, a rappresentare invece la Regione Campania c’è Luca Cascone, Presidente IV Commissione Trasporti regionale.

Vietri sul Mare, Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Ascea, Pisciotta, Centola, Celle di Bulgheria, torre Orsaia, Sapri sono solo alcune delle località in cui si potrà arrivare vgiaggianto con treni, bus e traghetti, consentendo l'arrivo fino in Calabia senza cambi.

Tre sono le offerte principali: "Leisure Cilento" che consentià di collegare Ascea, fino ad Acciaroli, Positano e Camerota. "Leisure Costiera Amalfitana" che propone un trasporto intermodale con navi traghetto che collegheranno Salerno fino a Positano. E, infine, "Leisure Pompei Link", per raggiungere in modalità più semplici il parco Archeologico.

I biglietti per i servizi sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia.