Riparazioni sulla rete idrica: rubinetti a secco Ecco dove mancherà l'acqua

La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire intervento di riparazione urgente sulla rete idrica in via Ventimiglia per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità si rende necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas alle seguenti strade e traverse limitrofe: via F. A. Ventimiglia, Piazza della Libertà (civici dispari), via R. Galdieri, via A. del Baglivo, via Lucania Trav. A. De Pace, via Lungomare Colombo (civici dispari tra il n° 119 e il n° 139), via G. Angrisani, Largo Prato, Via C.T. Testa, via G. Iorio, via Madonna di Fatima,via M. Calabritto.