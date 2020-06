Salerno, spiagge libere: cambia tutto Si modifica ancora una volta il piano del Comune. Ecco le nuove regole

Cambia ancora una volta il volto delle spiegge libere di Salerno. C'è lo stop al piano del Comune di Salerno che prevedeva la presenza sugli arenili di ombrelloni comunali, niente gestori privati per controllare gli accessi e niente prenotazioni. Dopo l’ordinanza numero 56 della Regione Campania, l’amministrazione comunale di Salerno ha revocato la delibera di giunta approvata la scorsa settimana, per adeguarsi alle nuove direttive regionali.

Come si legge nell'ordinanza regionale, “i Comuni provvederanno a installare pannelli informativi e ad adottare ulteriori misure di informazione e sensibilizzazione. Gli utenti dovranno tenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro, derogabile solo per persone che, in base alle disposizioni vigenti, non sia soggette al distanziamento interpersonale (aspetto, questo, che afferisce alla responsabilità individuale) e “devono mantenere la distanza minima di un metro e mezzo tra le attrezzature di spiaggia (come lettini e sdraio) e di almeno 3.2 metri da paolo a palo tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone. Inoltre, è vietato l’assembramento così come lo stanziamento dei bagnanti sulla battigia e viene suggerita la presenza di addetti alla vigilanza".