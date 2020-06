Lavori di sanificazione a Mariconda: in strada anche Loffredo L'assessore al commercio al Comuni di Salerno: "Ringrazio gli operatori"

Si sono svolti nella mattinata di ieri, diversi interventi di sanificazione e manutenzione nel quartiere Mariconda, nella zona orientale della città di Salerno. Sul posto a controllare il lavoro degli operatori, anche l'assessore al commercio al Comune di Salerno, Dario Loffredo.

"In una fase così difficile anche per le scarse risorse economiche, le istituzioni hanno l'obbligo morale di metterci la faccia e dare delle risposte concrete ai salernitani. Dopo averli visti al lavoro, sento di ringraziare gli operatori che, con grande spirito di servizio, hanno dato /come sempre) il massimo a testimonianza del grande valore umano della nostra comunità". Ha dichiarato, Loffredo.