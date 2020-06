Salerno,nel fine settimana chiude il centro raccolta di Fratte Per consentire gli interventi di manutenzione al sito gestito dalla società dei rifiuti

Sabato 20 giugno il centro di raccolta “Fratte”, in località Sciumariello, sarà chiuso all’utenza per lavori di manutenzione. Il centro di raccolta riaprirà i battenti il lunedì successivo, 22 giugno. "Si approfitta dell’occasione per ricordare alla cittadinanza che i centri comunali di raccolta “Arechi” e “Fratte” funzionano nei giorni feriali, compreso il sabato, ed osservano i seguenti orari di apertura: dal 1° maggio al 31 ottobre dalle ore 8 alle 19 (nel solo mese di agosto il sabato apertura alle ore 7.30 e chiusura alle 13.30", fanno sapere da Salerno Pulita.

"Il personale della società provvede a separare i rifiuti portati dagli utenti e a conferirli negli appositi contenitori, a verificare i requisiti di accesso del cittadino e a registrarne le generalità, ad annotare la tipologia dei rifiuti conferiti. Nei centri di raccolta possono conferire solo privati cittadini, istituti scolastici di competenza comunale (primarie e secondarie di primo grado), uffici comunali. I rifiuti provenienti da altri uffici, aziende private o negozianti non saranno accettati, se non preventivamente autorizzati dal Settore ambiente del Comune", ricorda la società che gestisce il servizio.

"Qualora arrivino furgoni con rifiuti ingombranti gli stessi devono essere di provenienza domestica, il cittadino deve essere residente a Salerno ed accompagnare l’eventuale trasportatore. Non è possibile scaricare infissi, perché vanno smaltiti in altri impianti dall’impresa che ha effettuato i lavori di ristrutturazione, la quale deve rilasciare al cittadino il Fir (Formulario identificativo rifiuti). Nei centri di raccolta è possibile conferire, con autodichiarazione e solo da parte di cittadini e non da ditte, anche rifiuti che provengono da piccole attività di manutenzione edile".