Coldiretti Salerno: torna il mercato a piazza San Francesco Tropiano: "La riapertura di Campagna Amica rappresenta un passo verso la normalità"

Dopo la chiusura forzata a causa dell’emergenza coronavirus, riparte il mercato a km zero in piazza San Francesco a Salerno, con gli agricoltori della Coldiretti Salerno aderenti al circuito Campagna Amica.

Domenica 21 giugno, dalle ore 8.30 alle 13.30, Coldiretti Salerno ripropone il mercato a filiera corta, per valorizzare le produzioni locali e favorire l’acquisto di prodotti ad origine garantita. “La riapertura del Mercato di Campagna Amica a piazza San Francesco rappresenta un passo importante verso la normalità – sottolinea il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano – appuntamento molto atteso dai consumatori salernitani. A piazza San Francesco i nostri agricoltori proporranno come sempre il meglio dei prodotti agricoli locali, dall’origine certa, trasparente e garantita”.

La riapertura dei mercati contadini è una opportunità per sostenere l’economia ed il lavoro dei territori. Nei mercati di Campagna Amica sono state adottate tutte le precauzioni per il rispetto delle norme di sicurezza; le aree di accesso e di uscita saranno perimetrate e ben identificate, tutti gli operatori e i consumatori saranno dotati di mascherine per la sicurezza sanitaria.