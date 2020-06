Presentato il progetto "Integr@zione" a Palazzo di Città Uno sportello territoriale di inclusione. Presente anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra

Sono state presentate questa mattina le attività legate al progetto Integr@zione - Sportello Territoriale di Inclusione. Integr@zione è il progetto territoriale di inclusione attiva rivolto ai cittadini dei comuni di Salerno e Pellezzano che già usufruiscono del reddito di inclusione (REI), del reddito di cittadinanza o che più semplicemente vivono una condizione di fragilità economica o sociale, ma ancora non hanno avuto alcun supporto od opportunità per migliorare la propria condizione di vita.

Il progetto offre servizi di sostegno educativo alle famiglie per i propri figli, percorsi di orientamento e consulenza gratuita per poter accedere alle opportunità di formazione e lavoro sul territorio e tirocini di inclusione sociale remunerati presso le aziende del territorio.

Alla presentazione hanno partecipato Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno, Giovanni Savastano, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano, e Antonino Di Domenico, Direttore e Responsabile dell’Ufficio di Piano S05.

Maggiori informazioni sul progetto e su giorni e orari di apertura su www.pianosociales5.it, presso i Segretariati Sociali del Comune di Salerno o presso lo Sportello di Inclusione Territoriale del progetto.