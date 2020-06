Interventi di recupero di Palazzo di Città: c'è il bando L'importo a base di gara è di circa 349mila euro. La scadenza per la presentazione è a luglio

Per un importo a base di gara di circa 349mila euro, è stato pubblicando il bando relativo agli interventi da mettere in atto per il recupero del Palazzo di Città. Come reso noto anche dall'associazione Arcan Salerno Cantieri & Architettura, è stato pubblicato il bando di gara relativo all'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, direzione lavori (opzionale), assistenza e contabilità lavori (opzionale), coordinamento in fase di esecuzione (opzionale) per l’intervento di recupero di palazzo di Città.

L'importo a base di gara è 349.122,98 euro e la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 27 luglio, con 130 giorni previsti per lo svolgimento della progettazione.