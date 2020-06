Marina D'Arechi riparte: e arrivano i primi mega yachts Dopo lo stop imposto dal Covid, prove di normalità: ricco cartellone di eventi, spiaggia pronta

Il porto turistico Marina d’Arechi si prepara alla stagione turistica 2020 con l’obiettivo di assicurare la più ampia sicurezza dal punto di vista sanitario, insieme con un’articolata offerta di opportunità per trascorrere nella maniera più piacevole le giornate estive. Sul piano organizzativo sono stati completati i lavori per il raddoppio dei varchi di accesso per le auto: due varchi/auto riservati ai proprietari delle imbarcazioni; un varco dedicato all'accesso delle moto; un varco auto riservato agli ospiti e, infine, un accesso pedonale libero per chiunque voglia passeggiare lungo il marina.

Terminato il lungo periodo di lock down, cominciano a giungere segnali incoraggianti dal settore megayachts ed arrivi della nautica internazionale. Con la possibilità di effettuare gli spostamenti “da e per” i Paesi dell’Unione Europea e del trattato di Schengen, sono in arrivo le prime richieste di approdo per quanti scelgono la nostra costa. "Già nel mese di maggio si è registrato un forte interesse da parte di questo importante segmento turistico, confermato dall’arrivo di “Astra”, il primo mega yacht di questa stagione, un lussuoso motor yacht di 55 metri di lunghezza, costruito dal cantiere olandese Amels", hanno fatto sapere dall'approdo turistico salernitano.

Anche quest'anno torna a Marina d'Arechi la masterclass di SuperJump con la regina del fitness Jill Cooper. L’appuntamento è per sabato 27 giugno dalle ore 18. L’evento è organizzato da Mascia Marigliano in collaborazione con BeFit Salerno. Vera novità estate-2020 è la nuova area fitness sulla terrazza panoramica sopra lo shopping corner, dove è possibile divertirsi con tante attività individuali, di coppia o in piccoli gruppi da 5 o 10 persone. Discipline: pilates; functional; gag; total body; modern; yoga. I corsi sono a cura di FitWeb e per partecipare è necessaria la prenotazione.

Da sabato 13 giugno è riapprodato a Marina d'Arechi lo "Shopping dal contadino", il market, aperto tutti i giorni, con prodotti freschi e genuini per la cambusa. È possibile acquistare prodotti biologici, pasta, vino, olio, formaggi, salumi, pane, frutta e verdura e carni, anche con consegna a bordo delle imbarcazioni.

Salerno Boat Show.

Sono già state avviate le fasi preliminari all’organizzazione del Salerno Boat Show, la grande festa “ del e per il mare” che quest’anno giungerà alla sua quarta edizione. Tutti gli appassionati della nautica e del mare dal 10 al 18 ottobre prossimi potranno visionare numerose tipologie di imbarcazioni. L’ingresso è gratuito per le giornate del weekend, nei due sabato (10-17) e nelle due domeniche (11-18) dalle 10.00 alle 19.00. Con incontri su appuntamento, invece, durante la settimana.

"Sarà questo un modo per poter vedere, a mare e a terra, gli ultimi nuovi modelli di imbarcazioni di alcuni cantieri nautici. In tal senso sono state già raccolte adesioni durante il Boot di Düsseldorf, la fiera nautica più importante d’Europa, tenutasi a fine gennaio, dove è iniziata l’attività promozionale dell’evento con l’obiettivo di portare in esposizione a Salerno quanti più marchi possibili del settore. Non solo imbarcazioni - assicurano i promotori dell'evento -, ma anche motori marini, vari componenti dell’accessoristica legata all’elettronica e all’allestimento, oltre che servizi complementari. Oltre ai nuovi modelli di barche, come per le passate edizioni, una ampia area espositiva in acqua sarà riservata alla esposizione anche di imbarcazioni usate, che potranno essere offerte nello scenario più attraente, con prove a mare in tutta sicurezza, assistenza tecnica e servizi cantieristici “just in time”.

Non solo. Adeguati alle nuove normative anti-contagio, sono pronti ad accogliere la clientela interna ed esterna, due bar, due ristoranti, la spiaggia e l’intrattenimento di MdA by night nelle serate del fine settimana.