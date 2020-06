Raccolta fondi per salvare il campo di calcio di via Calenda L'iniziativa è partita da un gruppo di giovani del quartiere salernitano

Una raccolta fondi è partita da un gruppo di giovani per salvare e riqualificare il campetto di calcio di via Salvatore Calenda, a Salerno. La mobilitazione è partita da Salvatore Ciancia nei giorni scorsi, per restituire dignità al campetto adiacente l’ospedale “da Procida” di Salerno, e in poco tempo ha raggiunto tanti attivisti e residenti del quartiere. L'obiettivo è quello di salvare un pezzo di storia e resistuire al quartiere uno spazio per giocare a calcio.

"Da qualche giorno", scrive il noto attivista salernitano Roberto Peduto, "questi giovani si stanno attivando per ridare "vita" ad un pezzo della storia - e dei ricordi piu' belli - di intere e diverse generazioni di ragazzi delle nostre strade: il campetto di calcio adiacente l' ospedale "Da Procida". Dagli anni '70 fino ai primi anni del 2000, in quel campetto abbiam fatto tornei del santo patrono del quartiere, partite estive, quadrangolari autunnali, mini-tornei di fine anno, centinaia di ragazzi che - ogni santo giorno - si aggregavano e si divertivano semplicemente dando calci ad un pallone".

Come spiega lo stesso attivista "a causa del sopraggiunto "ridimensionamento" dell' ospedale e dello scarso interesse alla manutenzione dei "nuovi" giovani del posto, il campetto e' stato praticamente cancellato da una vegetazione che lo ha fatto ridiventare ciò che era prima che un gruppo di lavoratori del plesso ospedaliero lo rendesse praticabile".

Attualmente, il gruppo di giovani, guidati da Salvatore Ciancia, hanno sondato la disponibilità di un' zienda che già sta operando nel cantiere del "Da Procida" per fare, con ruspe e strumenti adeguati, livellamento del manto e liberazione dalla sterpaglia, riportando così alla luce il "sogno". E' già partita, inoltre, una raccolta fondi, presso il bar Vida, per chiunque volesse contribuire alle spese.