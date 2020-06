Salerno: lavori stradali in via Calata San Vito e Crispi Lavori che saranno completati entro la serata di venerdì. Anche il sindaco sul posto

Sono cominciati questa sera i lavori di rifacimento del manto stradale in via Calata San Vito e Via Crispi due strade fondamentali per la mobilità cittadina. Sul posto, a monitorare i lavori del manto stradale, anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha dichiarato: "Si procederà alla fresatura ed alla successiva bitumazione per garantire maggiore sicurezza alla circolazione. I lavori saranno completati entro la serata di venerdì".