Nessuna verifica su schede catastali, il Comune smentisce Le segnalazioni sono arrivate a Palazzo di Città che avverte i cittadini

"Nessuna verifica su schede catastali". A dirlo e a smentire la presenza di alcune persone che si presenterebbero a nome del Comune di Salerno è la stessa amministrazione cittadina che, tramite una nota stampa, ha voluto precisare quanto sta accadendo in città.

"È giunta notizia all'amministrazione comunale della presenza di persone che, presentandosi a nome del Comune di Salerno presso alcune abitazioni, richiedono ai cittadini la compilazione di un questionario per l'aggiornamento di schede catastali.

Si comunica che il Comune non ha disposto nessuna verifica in tal senso e si raccomanda, pertanto, di non compilare tali questionari".