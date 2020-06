L'addio a Ida: "Mancherà a tutti noi il tuo sorriso" Oggi i funerali della 42enne precipitata con il figlio in un burrone

Castel San Giorgio oggi ha detto addio alla 42enne Ida Bocchino, morta lo scorso 22 giugno in un incidente stradale: precipitata con l'auto sulla quale viaggiavano con suo figlio in un burrone tra Siano e Bracigliano. La donna non è sopravvissuta al volo di oltre 100 metri nella scarpata, mentre il figlio è rimasto gravemente ferito.

Le sue condizioni migliorano, non è in pericolo di vita ma resta ricoverato in rianimazione all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Intanto oggi è il giorno del dolore a Castel San Giorgio, un lutto espresso anche dal sindaco Paola Lanzara.

"Una tragedia troppo grande ha colpito la nostra comunità siamo ammutoliti dal dolore. Ida cara, ci mancherà a tutti noi il tuo sorriso, preghiamo per il giovane Ciro, siamo certi vincerà questa battaglia, è un guerriero dal cuore puro" ha scritto la fascia tricolore che ha proclamato il lutto cittadino.