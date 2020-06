Riparazione sulla rete idrica: rubinetti a secco Manca l'acqua anche all'ospedale G. Da Procida

Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire intervento di riparazione urgente ed indifferibile sulla rete idrica in Via Salita San Giovanni al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, è necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas alle seguenti strade e traverse limitrofe: Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Ospedale G. Da Procida, Rione Calenda (soltanto il tratto di Via S.Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa)



Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 21,00 di oggi.