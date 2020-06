Costiera Amalfitana, è ufficiale: niente targhe alterne Ordinanza dell'Anas dopo le richieste dei comuni, già messi a dura prova dal coronavirus

In vigore da giovedì 25 giugno l'ordinanza che sospende le targhe alterne previste per la Costiera Amalfitana. Il provvedimento - immaginato per ridurre il caos sulla statale 163 - è per ora congelato così come richiesto dagli Enti locali "anche allo scopo di rendere maggiormente accessibile l’area della costiera amalfitana, in ragione della necessaria ripresa del turismo nella fase successiva a quella del lockdown, connessa alla emergenza sanitaria da Covid-19", si legge in una nota Anas.

Nello specifico, Anas ha sospeso la transitabilità a targhe alterne, ripristinando la normale percorribilità della infrastruttura lungo queste tratte:

- dal km 10,195 (in Comune di Positano) al km 12,270 (limite centro abitato delimitato del Comune di Positano);

- dal km 17,160 (limite centro abitato delimitato del Comune di Positano) al km 19,800 (limite centro abitato delimitato di Praiano);

- dal km 20,560 (limite centro abitato delimitato del Comune di Praiano) al km 20,900 (limite centro abitato delimitato di Praiano);

- dal km 22,010 (limite centro abitato delimitato del Comune di Praiano) al km 26,800 (limite centro abitato delimitato di Amalfi);

- dal km 27,215 (limite centro abitato delimitato del Comune di Amalfi) al km 28,000 (limite centro abitato delimitato di Amalfi);

- dal km 34,060 (limite centro abitato delimitato del Comune di Minori) al km 34,626 (limite centro abitato delimitato di Maiori);

- dal km 36,175 (limite centro abitato delimitato del Comune di Maiori) al km 44,758 (limite centro abitato delimitato di Cetara);

- dal km 45,070 (limite centro abitato delimitato del Comune di Cetara) al km 49,600 (bivio di Raito).