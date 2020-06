Prevenzione degli incendi boschivi su strade provinciali Interventi per scongiurare fenomeni di dissesto idrogeologico e incendi

La Provincia di Salerno prosegue l’attività di prevenzione degli incendi boschivi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico lungo le strade provinciali, in collaborazione con le Comunità Montane. Infatti come da accordo di collaborazione per il periodo 2017/2020, il personale idraulico forestale, sia quello in forza alle Comunità Montane che quello in forza al Servizio Foreste della Provincia, sta provvedendo allo sfalcio dell’erba lungo gli oltre 2.000 Km di rete viabile provinciale.

“L’Accordo di collaborazione con le Comunità Montane - spiega il Presidente della Provincia Michele Strianese – risale al giugno 2017, ai sensi della Legge Regionale n. 11/1996, e prevede la pulizia delle strade provinciali al fine di prevenire gli incendi boschivi e i fenomeni di dissesto idrogeologico, attività importantissima se vogliamo arginare i danni enormi che ogni estate subiscono i nostri territori a causa di incendi più o meno dolosi.

Ma la prevenzione incendi boschivi è fondamentale anche per il rinnovato riconoscimento che le comunità locali attribuiscono al ruolo degli operai idraulico-forestali che rafforzano così il proprio legame al territorio. L’attività è coordinata dal Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile e Politiche Forestali, Paolo Imparato.

Voglio ringraziare quindi tutti gli operatori coinvolti e in particolare le Comunità Montane per la sinergia istituzionale creatasi in questi anni. Ringrazio la Regione Campania per i finanziamenti, in particolare il Consigliere delegato all’Agricoltura e Foreste, Nicola Caputo, e il Presidente Vincenzo De Luca, con l’auspicio che possano reperire risorse aggiuntive all’ordinario finanziamento delle funzioni delegate, per l’acquisto di materiali e DPI, come concordato all’atto della sottoscrizione dell’Accordo.”