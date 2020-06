Controlli anti Covid19, Napoli: "Non abbassiamo la guardia" L'appello ai cittadini a rispettare le norme soprattutto in spiaggia

"Il Covid-19 non è finito. Non possiamo abbassare la guardia. Anche in spiaggia dobbiamo continuare tutti ad esser prudenti e responsabili. Invito i concittadini, i turisti ed i visitatori a tutelare la salute propria e collettiva. Manteniamo le distanze di sicurezza, evitiamo gli assembramenti. Semplice e chiaro". A lanciare l'appello è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha invitato i concittadini a non abbassare la guardia ma a continuare ad usare il buon senso rispettando le norme anti contagio da Coronavirus.

"Svolgeremo campagna d'informazione e sensibilizzazione - ha aggiunto - Faremo anche dei controlli con la Polizia Municipale e la Protezione Civile.

Ma qualsiasi persona di buon senso si renderà conto che un'Estate sicura dipende in pratica, quasi esclusivamente, dai comportamenti di tutti noi.

Godiamoci sole, mare e relax tenendo a bada il Covid-19. Salerno ancora una volta darà prova di senso civico, accoglienza e disciplina".