Salerno: il centro storico è una discarica a cielo aperto FOTO | La segnalazione di molti residenti

Mobili vecchi e abbandonati lungo i vicoli, rifiuti di ogni genere lasciati senza mai essere raccolti, per giorni interi. E' questa la situazione che vive il centro storico di Salerno. Uno dei luoghi più belli della città, è preda di incivili. E' quanto denunciano molti residenti e il comitato "Salerno Mia", che ha documentato con diverse fotografie quanto accade.

"Rifiuti indifferenziati ed ingombranti ovunque, bottiglie di birra disseminate per l'intero centro storico, scooter abbandonati, monumenti deturpato da vandali ed immondizie, per non parlare dei parcheggi incivili che limitano la vita dei cittadini di Salerno, schiamazzi, violenze, discariche a cielo aperto, feci di uomini e animali disseminate per Salerno gli uomini di Salerno Pulita sono stremati per la sporcizia, le strade sono sporchissime e mai santificare, ormai siamo alla mercè degli incivili". Dichiarano i residenti che continuano a segnalare ogni giorno alle autorità competenti.

I cittadini si sono uniti in diversi comitati per cercare di risolvere i problemi ma nulla. L'unico che si è interessato della situazione è stato Carmine Novella della Polizia Municipale e prossimamente una delegazione andrà a parlare con il vicequestore.

"Il nucleo operativo della polizia municipale ci prova a dare seguito alle segnalazioni ma sono pochi uomini e troppe segnalazioni a tutte le ore". continua il comitato, "Un gruppo di Avvocati sta già avviando la raccolta di segnalazioni di ogni tipo per poi inoltrarla in unico documento a tutti gli uffici di competenza a partire dal Presidente della Regione".