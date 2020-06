Rifiuti sul Lungomare, il sindaco: "Incivili" L’appello del primo cittadino: “Aiutateci ad individuarli”

Rifiuti e degrado sul lungomare di Salerno, l'appello del sindaco Vincenzo Napoli: "Aiutateci ad individuare chi deturpa la nostra bella città".

Il Lungomare devastato da vandali. Questo il risveglio della città di Salerno dopo un lungo fine settimana dedicato alla movida.



"Sono incivili che offendono Salerno. Puliremo, come sempre, perché i delinquenti non possono averla vinta. Ma che razza di gente è? Le loro famiglie cosa gli hanno insegnato? A casa loro pure vivono nel pattume? Vergognatevi! Chiedo ai cittadini perbene di aiutarci a difendere la nostra amata Salerno. Segnalate gli incivili, aiutateci ad individuarli e multarli come meritano". Ha dichiarato Napoli.