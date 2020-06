Bellandi: tre nuovi sacerdoti per la Diocesi di Salerno Si tratta di tre giovani provenienti dal seminario metropolitano

Tre nuovi sacerdoti per la diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. L’arcivescovo Andrea Bellandi ordinerà, per la prima volta dal suo arrivo in città, tre giovani provenienti da varie parrocchie e formati nel Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II”.

Novello presbitero don Marco Scotto di Uccio, il rito di ordinazione è in programma alle 19 e 30 nella parrocchia dei Santi Giuseppe e Vito di Bivio Pratole, a Montecorvino Pugliano.

Sarà poi ordinato don Walter De Stefano nella parrocchia salernitana di Santa Maria a Mare, a Mercatello. Infine don Giovanni Coppola diventerà sacerdote nella parrocchia salernitana di Maria Santissima della Medaglia Miracolosa.