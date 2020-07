Covid 19 a Salerno: positivo un medico del 118 Scattato il protocollo per evitare contagi

E' risultato positivo al Covid 19 un medico in servizio al 118 di Via Vernieri. Sono così scattati immediatamente i protocolli sanitari per evitare ulteriori contagi. Pare che il sanitario abbia incontrato colleghi e pazienti nei giorni scorsi, ignaro delle sue condizioni, poi avrebbe avvertito i sintomi del virus.