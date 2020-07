Mercati rionali: proposti bagni chimici in piazza Casalbore La discussione in commissione trasparenza. Proposte anche per via Robertelli

Proposta l'installazione di bagni chimici in piazza Casalbore per ridurre uno dei tanti problemi che affligono i mercati rionali di Salerno. si è riunita questa mattina, alle 12.30, la commissione trasparenza presieduta da Antonio Cammarota. Presenti i consiglieri Carbonaro, Natella, Santoro, Memoli, Lambiase, Sorrentino, D’Alessio, Fiore, Stasi, Celano, Polverino, Mazzeo. Esterni Scannapieco.

Tra i punti all'ordine del giorno la problematica del mercato di via Robertelli, dove è stato registrato un problema all’accesso e di controllo all’interno del mercato. Al contrario il mercato di Piazza Casalbore è senza controllo e con seri problemi igienici.

"L’ordine pubblico su area pubblica per interesse pubblico va garantito, così come i servizi, non dai privati o dalle associazioni bensì dall’autorità e quindi dall’amministrazione comunale, e deve essere omogeneo e uguale su tutti i mercati". Ha dichiarato il Presidente della commissione, che ha riferito ai componenti di aver comunicato con l’assessore il quale ha trasmesso il seguente messaggio, autorizzandone la trascrizione a verbale, riferito però solo a via Robertelli:

“Caro avvocato Cammarota, in merito alle problematiche di controllo degli accessi all'area mercatale di Via Robertelli, Ti specifico quanto segue. L'ordinanza regionale n. 49 del 20/05/2020 traccia le linee guida per la riapertura dei mercati. In particolare, nell'allegato 2, si evidenzia che tutti gli ingressi devono essere vigilati, al fine di evitare assembramenti. La competenza per il controllo degli accessi è del Comando di Polizia Municipale che, a Salerno, considerate le unità a disposizione, può garantire la vigilanza al massimo di 1/2 cancelli. L’ANVA, in data 25 giugno, ha chiesto di tenere aperti tutti i cancelli di accesso all'area mercatale, dichiarandosi, inizialmente, disponibile a provvedere al controllo degli stessi con suo personale. Tale disponibilità è stata, di poi, ritirata con nota del successivo 27 giugno. Nel prendere atto di ciò, il Dirigente del Settore, Cantarella, ha inviato comunicazione a mezzo e-mail al Comandante della P.M. Vecchione per richiedere che quantomeno i 2 varchi principali del mercato di via Robertelli fossero presidiati dal personale della Polizia Municipale".

La commissione ha rilevato le disparità di situazioni tra via Robertelli, blindata e di difficile accesso, e Piazza Casalbore, invece completamente aperta in un punto nevralgico della città. Inoltre, la problematica di via Robertelli non attiene soltanto ai varchi, che invece potrebbero essere aperti tutti e quattro, bensì all’ordine interno, così come le cadute di igiene di Piazza Casalbore potrebbero essere gestite con bagni chimici o utilizzando, ameno per gli operatori, quelli del Vestuti, come suggerito all’unanimità dalla commissione.