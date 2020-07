Rifiuti, il sindaco di Salerno: lotta dura contro gli incivili L'accusa: "Il lungomare è stato lasciato in condizioni pietosissime, basta degrado"

"Il lungomare è stato lasciato in condizioni pietosissime. E' necessario tenere alto il decoro contro il degrado". Il sindaco Enzo Napoli torna sulla città invasa dai rifiuti nell'ultimo fine settimana. Argomento che ha sollevato nuove polemiche, e che ha costretto l'amministrazione a ribadire che contro gli incivili serve la linea dura.

"Salerno Pulita sta facendo in più di quello che dovrebbe fare. Uno sforzo generoso per combattere l’inciviltà. Noi abbiamo due o tre punti crisi nei quali accenderemo i riflettori ed attueremo una repressione severissima", assicura la fascia tricolore salernitana. In particolare, il riferimento è a Via Ligea, ma non solo. Sono tanti i punti della città trasformati in discariche.