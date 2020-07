Salerno: c'è il bando per l'assegnazione di altri buoni spesa Ecco come richiederli

È stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Salerno il bando per un’ulteriore assegnazione di buoni spesa alimentari destinati a persone e famiglie in gravissime difficoltà economiche e sociali conseguenti alla pandemia. Gli interessati trovano sul sito www.comune.salerno.it tutte le informazioni (termini, criteri, documentazione) e la modulistica necessarie per presentare l’istanza entro il termine perentorio delle ore 10.00 di lunedì 13 luglio.

Da questo ulteriore assegnazione, resa possibile dai fondi residui delle prima fase e dalle donazioni conferite sul Fondo Comunale di Solidarietà, sono esclusi coloro che abbiano già beneficiato dall’assegnazione nella prima fase o che ne siano stati esclusi per mancanza di requisiti.

Anche per questa seconda assegnazione l’Amministrazione Comunale ha deciso di privilegiare la modalità informatica e telematica di presentazione delle istanze che – l’ha dimostrato la fase precedente – risulta più comoda e pratica per i concittadini e permette una lavorazione più rapida delle domande assicurando trasparenza ed equità. In ogni caso gli interessati potranno contare sul supporto d’assistenza ed informazione degli Uffici Comunali e dei CAAF cittadini che hanno assicurato la loro disponibilità a svolg