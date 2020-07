Dimentica di inserire il freno a mano: l'auto finisce in mare La signora era andata a fare la spesa

E' andata a fare la spesa dimenticando di inserire il freno a mano alla sua auto, che, a causa della pendenza della strada, è finita prima in spiaggia e poi in mare. E' quanto accaduto in Cilento, a Pioppi, frazione costiera di Pollica, come riporta il sito web infocilento.it. La donna aveva parcheggiato in Piazza del Millenario. Sgomento e stupore tra i presenti che hanno assistito alla insolita scena.