Sospensione idrica a Salerno in via Montestella Ecco quando

Disagi a Salerno per la sospensione idrica programmata per domani, martedì 7 giugno, da Salerno Sistemi che dovrà intervenire in via Montestella. Si tratta di interventi necessari che saranno effettuati in zona e sarà quindi necessario sospendere l'erogazione dalle ore 9 alle 15.

Saranno coinvolte le seguenti strade e traverse limitrofe: Via Ogliara, Via Postiglione,Via Piedimonte , Via Montecasino, Via Vignola , Via Breccia, Via Orefice, Via Serrone, Via Casa Rusro, Via Casa Bruna, Via Cupa sotto la Chiesa, Via Aversana, Via della Sanginella, Via dei Monti Lattari , Via Montestella.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.