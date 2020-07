Degrado a Pastena, l'ira dei residenti "Costretti a richiamare Salerno Pulita ogni giorno"

Rifiuti, sacchetti dell'immondizia, cartacce di ogni genere, cicche di sigarette e molto altro. E' la situazione di degrado che si prensenta a Pastena, nella zona orientale di Salerno e che un reisdente ha documentato con immagini riprese in alcune traverse.

"Ormai la situazione a Pastena centro è degenerata. Ogni giorno siamo costretti a richiamare Salerno Pulita - scrive il residente nella segnalazione - i cui operatori ecologici, non vengono a spazzare, e cittadini che abbandonano rifiuti di ogni tipo. Non ne possiamo più".

In particolare le strade interessate sono:Via Madonna di Fatima, via Ventimiglia, Via Rocco Galdieri "sono allo sbando più assoluto. Le foto sono scattate alle 10:30 di lunedì 6 luglio. Vi chiediamo di aiutarci a divulgare questa vergogna senza fine. Queste immagini - conclude il cittadino - saranno inoltrate anche all’attenzione del Prefetto e del Questore. Sono mesi che va avanti questa storia nel silenzio generale".