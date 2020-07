Sindaci più amati d'Italia, Napoli è al 15esimo posto E' il primo in Campania. Il primo cittadino: "Non svolgo la mia funzione rivolto ai click"

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica dei sindaci più amati d’Italia nel periodo post-Coronavirus. Vincenzo Napoli, la fascia tricolore di Salerno, si colloca in quindicesima posizione con il 59.6% di consensi. Alle elezioni comunali del 2016 venne eletto con il 70,49% di preferenze. Eì il primo in Campania. "Non svolgo la mia funzione con lo sguardo rivolto ai click ma con caparbietà e insistenza. Arrivano i consensi? Ne sono lusingato. Perdo i consensi? Mi dispiace, ma continuo a fare quello che ho sempre fatto e continuerò a farlo" ha precisato Napoli.