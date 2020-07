Salerno: rubinetti a secco tra via Guariglia e De Crescenzo La comunicazione di Salerno Sistemi per la giornata di mercoledì

Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Salvatore Guariglia incrocio con Via Gennaro Stanislao De Crescenzo, sarà sospesa l’erogazione idrica Mercoledì 8 luglio dalle ore 13.30 alle ore 20.30, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

- Via Salvatore Guariglia

- Via Gennaro Stanislao De Crescenzo

- Via Gennaro Buongiorno

- Via Alfredo Micoloni

- Via Gennaro Richetti

- Via Paradiso di Pastena

- Via Raffaele Cantarella

- Via Achille Napoli

- Via Nino Mancuso

- Via Enrico Vestuti

- Via Armando Viviani

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.