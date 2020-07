Pullman e treni: pronti a tornare alla normalità Da giovedì niente più posti contingentati. Le nuove regole a Salerno

Pullman e treni pronti a tornare ad una semi normalità a Salerno. Niente più posti contingentati e nuove regole e partire da giovedì 9 luglio, per gli autobus di linea e i vari mezzi di trasporto in città. Non ci saranno più file o sedute alterne, la capienza sarà piena con l'occupazione di tutti i posti a sedere. Resta fermo l'obbligo di mascherina e gel igienizzante.

A chiedere il ripreistino della normalità erano state, in settimana scorsa, varie associazioni di categoria. In una nota avevano chiesto: “Con la progressiva riapertura delle attività economiche, produttive, sociali, compreso il ritorno in ufficio per la maggior parte dei lavoratori pubblici/privati e al conseguente spostamento dei lavoratori pendolari, nonché alla graduale ripresa dell’attività turistica nei territori della Campania, è verosimile l’incremento della domanda di utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale.“. La risposta è giunta con l'ultima ordinanza regionale, che dispone il via libera per i mezzi di trasporto.