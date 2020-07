Sospensione idrica ad horas a Giovi Rubinetti a secco fino alle 13

Sospensione idrica ad horas questa mattina a Salerno a causa di una rottura alla condotta che ha lasciato senza acqua i rioni collinari della città. Infatti, un guasto improvviso alla rete principale di via San Bartolomeo di Giovi ha lasciato i rubinetti a secco da via San Bartolomeo di Giovi a via Carcavalle.

Il regolare servizio idrico, salvo imprevisti, sarà ripristinato entro le 13 odierne.