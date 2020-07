Infrastrutture, il sindaco: "Salerno non sarà penalizzata" Il primo cittadino Enzo Napoli fa chiarezza sul DL Semplificazione

Infrastrutture Salernitante fuori dai finanziamenti del DL Semplificazione, come l'aeroporto Costa d'Amalfi. In merito, ha voluto fare chiarezza il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che questa mattina ha voluto incontrare l'onorevole Piero De Luca in merito ad una ipotesi di esclusione.

"Mi preme sottolineare che, al momento, non vi è nulla del genere in atto. Come ribadisce lo stesso De Luca, si tratta di un equivoco enorme, in quanto Salerno e la Regione Campania non risultano assolutamente penalizzate dal piano delle opere strategiche contemplate nel DL Semplificazione. È doveroso ricordare peraltro che questo provvedimento è ancora in corso di approvazione. Attendiamo, dunque, fiduciosi buone notizie per il nostro territorio che necessita di investimenti importanti per rafforzare opere infrastrutturali strategiche e fondamentali per tutta la collettività. Intanto, da parte nostra", sottolinea ancora il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, "massima è l'attenzione e l'impegno affinché ciò accada".