Salerno, da oggi i trasporti sono senza distanziamento Su treni e pullman resta l'obbligo di mascherina

Addio da oggi al distanziamento sociale su treni e pullman in Campania. Già da questa mattina i pullman di linea di Salerno città avevano provveduto, come deciso da ultima ordinanza regionale, a rimuovere i cartelli per distanziare i passeggeri di almento un metro di distanza.

resta l'obbligo di mascherina e la distanza segnalata con apposita corda dal conducente del mezzo. Nonostante il via libera da parte della regione, molti cittadini salernitani hanno continuato a mantenere una certa distanza tra loro. Non tutti i posti a sedere, infatti, sono stati occupati rimanendo talvolta in piedi.

La scelta della Regione Campania, infatti, negli ultimi giorni è stata messa in discussione da molti cittadini.