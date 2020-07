Lancio di oggetti dal Viadotto Gatto: la denuncia Lo scrive in una nota il consigliere comunale Horace Di Carlo

Lanci di oggetti di vario genere dal Viadotto Gatto a Salerno. A denunciare l'accaduto questa mattina il consigliere comunale di Salerno, Horace Di Carlo. "Ho appreso questa mattina di un ennesimo gravissimo episodio che riguarda i cittadini residenti nei quartieri di Canalone, via Monti e via Indipendenza. Per l’ennesima volta questi ultimi sono stati oggetto di sconsiderati e folli lanci, da parte degli occupanti di Tir e veicoli che percorrono quotidianamente il viadotto Gatto, di bottiglie in vetro, pietre e corpi contundenti di vario genere". Si legge nella nota pubblicata dal consigliere salernitano.

Il consigliere, ha interessato ad horas il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore alla Viabilità Domenico De Maio affinché, visto l’imminente inizio dei lavori di riqualificazione del Viadotto Gatto, "venga considerata anche la posa in opera di apposite reti di protezione con la predisposizione di un sistema di videosorveglianza del tratto interessato".