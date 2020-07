Spiagge libere: a Salerno arrivano i vigilantes L'annuncio del sindaco Vincenzo Napoli

Il controllo delle misure di prevenzione e sicurezza sulle spiagge libere di Salerno sarà affidato ai vigilantes. Questa la decisione del Comune di Salerno che si affiderà ad associazioni di vigilanza per garantire il rispetto delle norma anti Covid-19. La decisione, approvata in una delibera di giunta è stata resta nota dal sindaco Vincenzo Napoli, a margine di una conferenza.

“Questa mattina abbiamo approvato una delibera di Giunta per il controllo delle spiagge con una manifestazione di interesse che sarà curata nelle prossime ore. Anche una massiccia presenza di carabinieri, poliziotti e vigili non si riuscirà mai a moderare comportamenti erronei per quanto riguarda i grandi numeri. E’ necessario, dunque, che ognuno si faccia carico della propria salute e anche di quella degli altri. Noi saremo presenti e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità. Ma se non scatta questo meccanismo intimo da parte delle persone e delle giovani generazioni non si riuscirà a cavare un ragno dal buco. Il trasgressore deve sentirsi guardato con dispetto dagli altri affinchè abbia la capacità di redimersi”. Ha dichiarato, il sindaco di Salerno.