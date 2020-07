Rifacimento stradale in via Bastioni: finito l'intervento Anche il sindaco sul posto

Si concludono oggi i lavori di rifacimento del manto stradale di via Bastioni, nel centro storico di Salerno. Diversi sono i lavori di rifacimento stradale che l'amministracione comunale ha deciso di mettere in atto in queste settimane. Infatti, la prossima settimana inizieranno quelli in via Sant'Alferio.

Sul posto per accertarsi dell'andamento dei lavori, questa mattina, anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che ha commentanto così: "Un intervento programmato e dovuto per la nostra collettività".