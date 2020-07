Salerno, resta l'allarme: positivo al Covid titolare di un bar Negativi i dipendenti. Sono tre i casi nel rione Carmine, restano chiuse alcune attività

E' risultato positivo al Covid-19 il proprietario di un bar, situato nelle vicinanze della banca sul rione Carmine di Salerno, dove si è verificato uno dei primi casi di coronavirus post lockdown. Il quartiere di Salerno resta nella paura da quando alcune attività hanno deciso di abbassare le saracinesche solo per tutelare cittadini e dipendenti. In molti, infatti, hanno deciso di indossare la mascherina anche all'aperto nonostante non ci sia più l'obbligo da parte della Regione Campania.

La psicosi dei contagi è iniziata da un primo caso positivo di un medico in via Vernieri, subito dopo è risultata positivia una donna dipendente di una banca del quartiere e un pasticciere, residente a Battipaglia, ma dipendente di un'attività in via Paolo De Granita.

Nella giornata di ieri, inoltre, è risultato positivo al virus anche il titolare di un bar situato accanto alla banca dove lavora la dipendente risultata positiva. L'uomo da più di una settimana aveva deciso di restare a casa, evitando di recarsi a lavoro o di andare nell'abituale stabilimento balneare. Attualmente le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Restano negativi al Covid i dipendenti della banca che hanno avuto contatti stretti con la donna e la barista dell'attività in questione. Sul caso l'Asl di Salerno è al lavoro per risalire a tutta la catena di contagi.

Sempre nella giornata di ieri è risultato positivo al Covid un cittadino a Capaccio Paestum. A darne conferma ufficiale il sindaco, Franco Alfieri: "L'Asl ci ha informato che un nostro concittadino è risultato positivo al Coronavirus", scrive il sindaco che rassicura, "La catena dei contatti è stata ricostruita. Ho provveduto ad attivare tutte le procedure di mia competenza e a convocare il Centro Operativo Comunale, che in questo momento è già al lavoro. Niente allarmismi, ma osserviamo tutti con il massimo scrupolo le disposizioni relative al distanziamento sociale".