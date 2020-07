Salerno: inaugurati i lavori alla Chiesa Santa Maria a Mare Presente anche il governatore Vincenzo De Luca

Sono stati avviati questa mattina, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, i lavori per la sistemazione del sagrato della Chiesa Santa Maria a Mare nel quartiere Mercatello. I lavori consentiranno la riqualificazione e la messa in sicurezza di un luogo di aggregazione, importante per il rione.

"La parrocchia è un luogo di democrazia, presidio di legalità, luogo di trasmissione di valori". Ha dichiarato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, "Così l'abbiamo sempre considerata. Recintarla significa renderla più sicura. Proteggere questo luogo, affinché conservi la sua caratteristica di luogo di civiltà e di aggregazione, credo che sia un dovere dell'amministrazione. Siamo grati a don Antonio Galderisi, che è custode di questo luogo".