Baronissi, una nuova "casa" per l'associazione Il Punto Al via i lavori per la realizzazione di una sede di 450 metri

Sarà un punto di riferimento per quanti avranno bisogno di supporto e assistenza. Una certezza che negli anni non ha mai fatto mancare la propria presenza sul territorio e che da ieri ha gettato le basi per rendere ancora più solido il proprio progetto. L'associazione di volontariato “Il Punto” di Baronissi ha dato inizio ai lavori per la realizzazione della nuova sede. Un progetto a cui il presidente Antonio Aliberti e tutti i soci stavano lavorando da oltre vent'anni e che finalmente potrà diventare realtà. La nuova struttura sarà di 450 metri, si svilupperà su un piano unico e verrà alimentata interamente a energia solare. All'interno vi saranno camere per i volontari, spogliatoi, centralino, magazzino e uffici, aule di formazione. Una casa per gli oltre 400 volontari che operano per l'associazione ma anche per donatori, dipendenti e per i mezzi che ogni giorno vengono utilizzati per soccorrere chi ne ha bisogno. Nel solo 2020 sono stati circa 37mila gli interventi effettuati su tutto il territorio provinciale. Numeri che lasciano intendere l'importanza di una realtà che, con sacrificio, passione e determinazione, si appresta a scrivere un nuovo capitolo di una gran bella storia.