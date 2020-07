Emergenza covid e riapertura scuole: parla il sindaco Valiante "No alla didattica mista, a breve i lavori di adeguamento per garantire la distanza nelle classi"

Il sindaco del comune di Baronissi, Gianfranco Valiante, ha comunicato alla cittadinanza che a breve inizieranno i lavori di adeguamento per garantire la distanza di sicurezza all'interno delle classi. Una decisione arrivata dopo mesi di lavoro tra consiglieri, tecnici delle scuole e rappresentanti dei genitori.

"Abbiamo scongiurato l’ipotesi di una didattica mista, a distanza e in presenza, anche dopo le prime linee guida dal comitato tecnico scientifico nazionale che interpreta in maniera meno restrittiva le prime direttive date dal Ministero della Scuola. Ci stiamo lavorando da tempo, abbiamo lavorato a stretto contatto con i dirigenti scolastici e i rappresentati dei genitori, abbiamo trovato una soluzione condivisa e soddisfacente, con una piccola riserva per le scuole dell’infanzia dove c’è da definire ancora alcuni aspetti." le parole del primo cittadino di Baronissi, Gianfranco Valiante.

"Da prossima settimana inizieremo i lavori di adeguamento che garantiscano la distanza di sicurezza nelle classi, martedì prossimo è già stata convocata l’ultima conferenza in merito all’argomento così che anche la questione sicurezza e spazi nelle classi sia definita.” ha aggiunto la Fascia Tricolore.

L'emergenza coronavirus non è passata e i contagi stanno, purtroppo, aumentando nuovamente. "Credo che ci sia un rilassamento generale su questa vicenda. Qualcuno ha ritenuto erroneamente che l’emergenza fosse passata, ma non è così. A Salerno ci sono dei focolai, abbastanza preoccupanti, nel quartiere Carmine sono oltre 15 i casi di contagio accertati. Anche un nostro concittadino è risultato positivo al virus. Non voglio creare allarmismi ma trasmettere la giusta preoccupazione." ha commentato il sindaco Valiante. Necessario, dunque, il rispetto delle normative di sicurezza imposte, il distanziamento sociale in primis e l’utilizzo della mascherina. “Fastidiosa di questi tempi, ma necessaria” ha aggiunto il primo cittadino che chiede, anche una volta: "Responsabilità da parte di tutti".