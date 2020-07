Allarme Covid ad Agropoli: chiusi i locali del centro Stop alle attivitá di Piazza della Mercanzia per 48 ore, si attendono i risultati di 30 tamponi

“Dopo delle prime notizie rassicuranti, purtroppo dagli approfondimenti effettuati dall’ Asl, vigili urbani e forze dell’ordine abbiamo rilevato che il caso di coronavirus che abbiamo in città é più complesso di quanto pensassimo.” Sono le parole del primo cittadino del comune di Agropoli. É di ieri la notizia di un nuovo caso di coronavirus in città. Inizialmente si era parlato di un caso “isolato” che non aveva avuto contatti con i concittadini. Da nuove verifiche sono stati, invece, più di 30 i tamponi effettuati, dei quali si attendono i risultati entro lunedì. Al momento, il giovane risultato positivo è ricoverato all’ospedale di Scafati ma a scopo precauzionale poiché le sue condizioni di salute sono comunque buone.

Intanto il sindaco Adamo Coppola ha disposto l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto qualora le distanze di sicurezza non potessero essere rispettate con una nuova ordinanza. Decisa anche la chiusura delle attività di Piazza della Mercanzia per 48 ore. Una misura resasi necessaria al fine di evitare eventuali contagi. Notevoli e numerosi sono, infatti, gli assembramenti segnalati più volte nella piazza, luogo centrale della movida cittadina.

“Devo ringraziare assolutamente i titolari delle attività di piazza della Mercanzia poiché si sono subito resi disponibili alla chiusura, nonostante il periodo” ha dichiarato il sindaco Coppola. Stesso provvedimento per la discoteca Carrubo che avrebbe dovuto inaugurare stasera. “Se siamo bravi a gestire tutto in sicurezza potremo superare questa fase”, ha concluso Coppola.