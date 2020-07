Covid, nuovo caso ad Agropoli: salgono a 5 i tamponi positivi Riaprono i locali di Piazza della Mercanzia

Un nuovo caso positivo è stato registrato nel comune di Agropoli. Si tratta di un ragazzo che rientra nella catena dei contatti avuti dal 21enne tornato dal una vacanza a Capri. Salgono, dunque, a cinque i casi di covid19 in città.

Il sindaco Adamo Coppola ha fatto il punto della situazione tramite un videomessaggio.“Bisogna agire in fretta dando i risultati nel più breve tempo possibile e fermare l’avanzata del virus. C’è stato un grande lavoro al fine di mettere tutti in sicurezza analizzando in fretta i tamponi.” Ha dichiarato. “Un altro giovane è risultato positivo al covid. Si sta già lavorando alla sua catena di contatti.”

Altri tamponi sono stati effettuati e si attende quindi l’esito dei nuovi risultati. Intanto, dopo l’ordinanza che chiudeva per 48 ore i locali della movida della centrale Piazza della Mercanzia, le attività possono da oggi riaprire.

“Qualcuno avrebbe detto che la piazza era un luogo infestato dal virus. Ma questo non è vero. È stato deciso con i titolari dei locali di chiudere a scopo precauzionale. - Ha commentato il sindaco Coppola - Vogliamo che piazza della mercanzia torni a vivere, ma in sicurezza.”

Oggi riaprono i locali dopo la santificazione degli ambienti e, ovviamente, con l’uso delle mascherine. Nec essario il rispetto delle norme di sicurezza anticovid. L’appello rivolto ai cittadini è, infine, sempre quello di esser responsabili.