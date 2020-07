Covid a Pisciotta: ultimi tamponi tutti negativi Vicesindaco Di Blasi: “Pisciotta riparte. Solo 4 tamponi positivi su 130 dello screening di massa"

Dei 133 tamponi eseguiti l’atro ieri nel comune di Pisciotta sono 129 i negativi al covid e quattro i positivi. I risultati degli ultimi 30 test hanno dato una battuta d’arresto all’avanzata del virus nel comune cilentano, nessun nuovo contagio. Si ferma, dunque, a 21 il numero dei pazienti affetti da coronavirus.

“Pisciotta riparte. Solo 4 tamponi positivi su 130 dello screening di massa. I 4 appartengono allo stesso ceppo. Ulteriore nota positiva è che sono risultati tutti negativi i dipendi comunali e i titolari di tutte le attività commerciali di Marina”. Così Sergio Di Blasi, vicesindaco di Pisciotta, annuncia l’esclusione di nuovi contagi in paese.

Tutti i positivi appartengono ad una ristretta cerchia di nuclei familiari che hanno contratto il virus nella stessa catena di contatti originata con la nota cena cui hanno partecipato ospiti provenienti da un quartiere di Salerno.

“Alla luce di questo dato si puo` oggettivamente affermare che il contagio nel nostro Comune ha un carattere limitato ad un gruppo di persone legato tra loro da vincoli di parentela, affinita` e frequentazioni costanti (anche in ambienti chiusi), tutti abitanti stabilmente, stagionalmente o occasionalmente alla localita` "Vecchia Stazione", costituita da un nucleo abitato di piccole dimensioni dove si e` verificato il problema a seguito dell'arrivo di un nucleo familiare proveniente dal rione Carmine di Salerno. - ha dichiarato il primo cittadino di Pisciotta, Ettore Liguori - Difatti anche i 4 tamponi positivi dei 133 effettuati riguardano esclusivamente un nucleo familiare dalle relazioni parentali con le due coppie di origine salernitana gia` da giorni positive e domiciliate a pochi metri di distanza l'una dall'altra.”

Da ricostruire, ora, la stretta catena di contatti avuta dall’ultima piccola quota di contagi cos da effettuare nel più breve tempo possibile nuovi tamponi. “Sono in questo senso gia` stati individuati i soggetti da sottoporre ad isolamento e a tampone al fine di tutelare la salute della nostra comunita` e dei turisti ospiti. Dallo screening effettuato si puo` escludere che il contagio si sia diffuso nell'ambiente del Porto e di Marina. In queste localita` le preoccupazioni sono state dissolte dall'approfondito monitoraggio eseguito (TAMPONI TUTTI NEGATIVI) sugli operatori e frequentatori del porto nonche´ di tutti gli addetti alle varie attivita` commerciali (bar, salumeria, ristoranti, pizzerie, etc...) della frazione Marina.” ha aggiunto il sindaco Liguori.

Resta comunque alta l’attenzione. Le disposizioni anticovid adottate nei giorni scorsi nel territorio comunale saranno nei prossimi giorni oggetto di attenta valutazione per essere confermate o modificate in tutto o in parte. “Pisciotta, controllata in maniera meticolosa, grazie al lavoro della ASL, dell’ Amministrazione comunale e della Protezione civile, ed alla collaborazione di tutti i cittadini, non e` per certo meno sicura del resto della Campania ed intende anche quest’anno rinnovare la sua vocazione all’ospitalita`." ha concluso la fascia tricolore.