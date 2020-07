Salerno: rubinetti a secco in località Sordina Nuovi interventi di manutenzione alla rete idrica, ecco dove e quando mancherà l'acqua

Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in Via Scattaretico, in località Sordina, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 14 alle ore 19,30 di venerdì 31 luglio. L'interruzione idrica riguarderà le seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Scattaretico, Via Tuori, Via Scardillo, Via A.Valiante, Via Casa Martino, Via Casa Ferrara, Via Matteo Lecce, Via Casa Porta, Via La Lopa e Via Ripa.